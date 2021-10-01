Під час матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Челсі (1:0) наставник лондонців використав усі 5 замін, але Тімо Вернер так і залишився на лаві запасних.

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За інформацією The Telegraph, цей факт обурив німецького форварда, і так втратив місце у стартовому складі "синіх" після підписання Ромелу Лукаку. Тімо планує обговорити з керівництвом клубу можливий від'їзд з Лондона під час літнього трансферного вікна.

У минулому сезоні АПЛ Вернер виходив на поле у 35-ти матчах, в яких відзначився лише 6-ма голами. У поточному розіграші Лукаку за 5 поєдинків вже тричі забив.

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