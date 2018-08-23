Вербич: Сделали много ошибок и нас за это наказали, но шанс есть

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич проанализировал игру киевлян в матче с Аяксом и рассказал, каким образом "бело-синие" могут достичь нужного результата в ответном матче.

"Конечно, я разочарован, особенно первым таймом. Нам немного не повезло в начале игры. Затем мы забили, должен был быть пенальти и мы имели несколько шансов. Но это футбол, мы сделали много ошибок на своей половине поля и они нас за это наказали. Во втором тайме мы играли лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол.

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Конечно, шанс у нас есть. Хотелось бы, чтобы пришло много болельщиков в Киеве. Сегодня в Амстердаме была прекрасная атмосфера для хозяев поля.

Мы должны лучше начать игру, должны быть готовы к стартовому прессингу Аякса. Нам нужно быть более компактными в середине поля, не давать им свободного пространства и делать больше острых передач впереди.

Когда Аякс теряет мяч, то сразу сильно прессингуют 3-4 игрока. Если с этим справиться, то у тебя появляются хорошие возможности для контратак. Мы команда, которая имеет компактную оборону, и Аякс сильный соперник. Но мы остаемся оптимистами.

Это большой шанс – играть в лучшем футбольном турнире в мире, поэтому я уверен, что каждый в ответном матче сделает полностью все, чтобы определенные мечты стали реальностью", – сказал словенский легионер Динамо журналистам после матча.

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