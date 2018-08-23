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Вербіч: Зробили багато помилок і нас за це покарали, та шанс є

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Вербіч: Зробили багато помилок і нас за це покарали, та шанс є
Беньямін Вербіч (справа) / Фото: ФК Аякс

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч проаналізував гру киян в матчі з Аяксом та розповів, яким чином "біло-сині" можуть досягти потрібного результату в матчі-відповіді.

"Звичайно, я розчарований, особливо першим таймом. Нам трохи не пощастило на початку гри. Потім ми забили, мав бути пенальті і ми мали кілька шансів. Але це футбол, ми зробили багато помилок на своїй половині поля і вони нас за це покарали. У другому таймі ми грали краще, та цього виявилося недостатньо, щоб забити гол.

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Звичайно, шанс у нас є. Хотілося б, щоб прийшло багато вболівальників у Києві. Сьогодні в Амстердамі була чудова атмосфера для господарів поля.

Ми маємо краще почати гру, маємо бути готові до стартового пресингу Аякса. Нам потрібно бути більш компактними в середині поля, не давати їм вільного простору та робити більше гострих передач попереду.

Коли Аякс втрачає м'яч, то одразу сильно пресингують 3-4 гравці. Якщо з цим впоратися, то в тебе з'являються гарні можливості для контратак. Ми команда, яка має компактну оборону, та Аякс сильний суперник. Але ми залишаємося оптимістами.

Це великий шанс – грати у найкращому футбольному турнірі в світі, тому я впевнений, що кожен у матчі-відповіді зробить на сто відсотків все, щоб певні мрії стали реальністю", – сказав словенський легіонер Динамо журналістам після матчу.

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Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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