Исполнительный комитет УЕФА решил не проводить текущий розыгрыш Юношеской лиги. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Динамо – Брюгге: УЕФА принял решение о переносе времени начала игры

Причиной таких радикальных решений стал ковид, в частности ограничения поездок отдельными органами власти и различные форс-мажоры, с которыми клубы сталкивались из-за пандемии. К слову, в прошлом году УЕФА был менее радикальным и только менял формат розыгрыша.

Из-за соответствующего решения юношеская команда Динамо не сыграет матч 1/32 финала против сверстников из Барселоны. Встреча была запланирована на 2 марта на Олимпийском. Не состоится и противостояние Шахтера U-19 с Порту U-19.

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