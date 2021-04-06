Три года назад в Киеве мадридский Реал выиграл своего последнего "ушастика", разгромив Ливерпуль благодаря перформансу Кариуса и шедевру Бэйла – хотя большинство болельщиков запомнило другой эпизод. Все почему-то убеждены, что ключевым моментом встречи стала травма Салаха, которого коварно сломал Рамос. То, что оба футболиста держали друг друга за руку, а эпизод в определенной степени стал стечением обстоятельств, никого не интересует – у Серхио дурная репутация. Сейчас же Ливерпуль имеет возможность вернуть Реалу должок за киевские слезы, хотя битвы Салаха с Рамосом мы не увидим. Серхио получил травму.

Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз и где смотреть мегахит Лиги чемпионов

Капитан "сливочных" пропустил очень много матчей в текущем сезоне – особенно в новом году. Впрочем, это не мешает Реалу демонстрировать чемпионский темп: после сенсационного кубкового поражения от Алькояно подопечные Зинедина Зидана провели 13 матчей, выиграв 10 из них – причем победная серия составляет 4 встречи, а не проигрывает команда уже 11 поединков подряд. Последнее поражение случилось еще в конце января от Леванте, когда пришлось играть в меньшинстве с 9-й минуты, а затем остановить "бланкос" смогли только Реал Сосьедад (0:0) и Атлетико (1:1). Как следствие, от первой позиции действующий чемпион Испании отстает всего на три очка.

"Изюминка" нынешнего Реала заключается в чрезвычайной эффективности в топ-матчах. Она достигается благодаря тактической гибкости – под каждую такую ​​встречу Зинедин Зидан готовит отдельную игровую модель, пытаясь использовать недостатки соперника. Лучшей демонстрацией этой гибкости стали поединки против Аталанты:если в Бергамо "сливочные" разрывали прессинг итальянцев через свободную позицию Иско, то в Мадриде они уничтожили "Богиню" используя безумное количество фальшивых позиций – фулбэки смещались в центр, Бензема мог оказаться на позиции центрхава, опорники страховали латералей и помогали центрбекам, а те ходили в атаку. Что-то похожее можно увидеть у Пепа Гвардиолы, но он эту модель наигрывал годами – Зидану же хватило для проверки одного матча с Эльче.

Не факт, что история с фальшивыми позициями повторится. Ливерпуль играет в другой футбол, да и Зинедин Зидан старается не повторяться лишний раз. Нынешний Реал – это тактический хамелеон, который эффективно использует конкретные недостатки соперника и может сыграть в любом стиле. При этом у команды еще и с характером все очень хорошо. Как следствие, в активе "бланкос" в этом году имеются победы над Атлетико, Интером (дважды), Боруссией М, Барселоной, Аталантой (дважды) и Севильей. Мадридцы больше страдают в поединках с Леванте и Эльче, чем с топами.

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Это не значит, что Реал идеален. "Сливочные" частенько ошибаются с прессингом, открывая пространство для контратак соперника, а при необходимости отыгрываться команда начинает слишком сильно рисковать – как, например, в мадридском дерби. При этом подопечные Зинедина Зидана критически зависимы от Бензема, без которого страшно проседает реализация и качество мелкой позиционной работы. В обороне же "бланкос" вообще не впечатляют – в пяти из шести последних матчей они пропускали по голу. Именно поэтому Реал и пытается строить свою защиту еще от чужих ворот – у своих не все идеально.

Способен ли воспользоваться этими недостатками Ливерпуль? В последних трех поединках мерсисайдцы выглядели здорово, прибив РБ Лейпциг, переиграв Вулверхэмптон и разгромив Арсенал – однако до этого "красные" летели в крутом пике. Подопечные Юргена Клоппа с 27 декабря по 10 марта провели 17 матчей, выиграв всего пять при девяти поражениях – причем на Энфилде команда забила всего три гола в 2021 году (два из них прошло в ворота РБ Лейпциг). Ливерпуль уступил не только Челси и Манчестер Сити, а и Бернли, Брайтону и Фулхэму. Как следствие, еще за восемь туров до конца чемпионата действующий чемпион Англии потерял математические шансы на новое золото.

Стал ли Ливерпуль лучше за последние три матча? Пока трудно сказать. Очевидно только, что возвращение Фабинью в опорную зону сильно улучшило взаимосвязи в команде – гол Салаха на Эмирейтс начался с грамотного открывания бразильца и его шикарного заброса в касание. Да и наличие сколько-нибудь профильных центрбеков (Кабак-Филлипс) помогло завершить три крайние встречи без пропущенных голов, а хорошая форма Трента и Жоты прямо таки выделяется на фоне всей команды.

Кроме того, у Ливерпуля наладилась система интенсивного прессинга (именно она уничтожила Арсенал), а Юрген Клопп грамотно руководит игрой – например, в последнем матче он в какой-то момент отказался от чистых нападающих, начав работать от рывков в штрафную в исполнении всех футболистов. "Красные" явно начали оживать.

Впрочем, уровня защитников может быть недостаточно для нападающих Реала, а в структуре игры у Ливерпуля до сих пор заметны проблемы. В частности, до сих пор не может вписаться в игру Алькантара, который привык работать на мяче. Своей манерой игры он часто дублирует партнеров в центральной зоне, в результате чего страдает работа по открытию зон. Словом, сегодня мерсисайдцам будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Карвахаль, Рамос, Азар – ван Дейк, Матип, Гомес, Хендерсон, Ориджи

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Ливерпуль

Реал Мадрид: Куртуа – Варан, Милитао, Начо – Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Мэнди – Винисиус, Бензема

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон – Алькантара, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Делать прогноз на первый матч невероятно трудно. В первую очередь, из-за Зинедина Зидана – все понимают, как будет играть Ливерпуль, а вот как ответит на это Реал? Во многом, все будет зависеть от способности мадридцев подстроиться к игре "красных". До сих пор они идеально готовились к топ-матчам, разбирая догматических соперников на атомы. Если и сейчас план будет хорошим, Ливерпулю будет трудно.

Впрочем, нынешние мерсисайдцы также выглядят "котами" в мешке. Непонятно, насколько их рывок в последних трех матчах был логичным и хватит ли этого уровня для поединка с сильным Реалом? Именно поэтому команды, вероятно, используют первый матч на исследование друг друга, не пытаясь решить все и сразу. Для "бланкос" это особенно важно, ведь впереди стратегически важное Классико – необходимо поберечь силы.

Очевидно, оба коллектива согласятся на ничью, однако вряд ли они обойдутся без голов. Реал и Ливерпуль регулярно забивают – при этом у англичан невнятное звено центрбеков, а испанцы пропустили по голу в пяти матчах из шести последних. Счет 1:1 в таких условиях кажется очень вероятным.

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