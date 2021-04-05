Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Ливерпуль на "Футбол 24" стартует 6 апреля в 22:00. Мерсисайдцы собираются взять реванш за проигранный финал в 2018-м, тогда как Зизу мечтает о четвертом титуле победителя ЛЧ у руля "бланкос".

Оба наставника не могут рассчитать на ведущих защитников. Мадрид потерял свою самую большую звезду и капитана – Серхио Рамоса, который присоединился в лазарете к травмированному Карвахалю. Зато Ливерпуль вынужден обходиться сразу без трех ведущих центрбеков – ван Дейка, Матипа и Гомеса. Следовательно, мы не увидим противостояние Рамос-Салах, что существенно изменило расклад сил три года назад в Киеве.

Где смотреть Реал – Ливерпуль онлайн

Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Реал – Ливерпуль онлайн можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21:55. Там же в 21:10 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги первого раунда классической европейской битвы в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция матча 1/4 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

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Прогноз букмекеров на Реал – Ливерпуль

Реал и Ливерпуль имеют почти одинаковые шансы на победу в Мадриде, считают эксперты William Hill. Коэффициент на домашней успех "бланкос" составляет 2.60, тогда как на "красных" ставят 2.62. Потенциальная ничья оценивается баллом 3.50. Bwin оперирует похожими цифрами. Команда Клоппа имеет незначительное преимущество над испанцами – 2.55 и 2.70 соответственно. Ценник ничьей – те же 3.50.

Последний раз команды встречались 26 мая 2018-го в Киеве на Олимпийском. Мадридцы победили со счетом 3:1, установив уникальное достижение Лиги чемпионов – три подряд выигранных финала. Это была шестая очная дуэль этих соперников в Кубке чемпионов/ЛЧ. В активе обоих – по 3 победы. Перед встречей на Ди Стефано Реал обыграл Эйбар (2 0), а Ливерпуль не оставил шансов Арсеналу (3:0) в своих национальных первенствах.

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