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"Сульшер играет тем же "автобусом", что и Моуринью", – ван Гал резко раскритиковал тренера Манчестер Юнайтед

23:05 14 Читати українською
"Сульшер играет тем же "автобусом", что и Моуринью", – ван Гал резко раскритиковал тренера Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото FourFourTwo

Нидерландский специалист Луи ван Гал не подбирал слов, описывая тактику действующего наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.

"Моуринью поменял тактику на "припарковать автобус" и игру на контратаках. Нынешний тренер играет с тем же автобусом и на контратаках. Главная разница между Сульшером и Моуринью – первый побеждает.

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Меня сейчас там нет, но изменения заметны, атмосфера, похоже, улучшилась. Также Сульшер действительно поменял позицию Погба и поставил его в ту зону, где он играет важную роль.

Но то, как сейчас играет МЮ, это не та игра, которая была у Фергюсона. Это оборонительный, контратакующий футбол. Если он вам нравится, пусть нравится. Если вы считаете, что он более привлекателен, чем мой скучный атакующий футбол, хорошо. Но я так не считаю.

Сульшер проиграл всего дважды и должен разобраться с этим. Очень важно, чтобы МЮ вышел в Лигу чемпионов – это было и тогда, когда команду тренировал я.

В то же время Юнайтед может выиграть Лигу чемпионов, потому что играют от обороны, победить их очень трудно, и это, нравится вам это или нет, результат работы Моуринью", – цитирует ван Гала ВВС.

Напомним, 67-летний ван Гал возглавлял Манчестер Юнайтед в 2014-2016 годах.

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