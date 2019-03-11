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Ван Дейк поделился ожиданиями от противостояния с Левандовски

17:03 33 Читати українською
Ван Дейк поделился ожиданиями от противостояния с Левандовски
Вирджил ван Дейк / Фото Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, что всегда изучает нападающих соперника перед матчами.

"Ты должен знать о сильных сторонах любого нападающего, против которого играешь. Я всегда изучаю оппонентов, но иногда тебе необходимо играть разумно и быть готовым к чему угодно даже больше, чем на сто процентов.

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Ты должен быть готов к тому, что он захочет побежать на тебя и обыграть. Таким нападающим, как Левандовски нельзя давать ни малейшего шанса, иначе они забьют, и ты будешь наказан", – цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Левандовски рассказал, сколько еще сможет выступать на самом высоком уровне

К слову, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Ливерпулем состоится в среду, 13 марта, начало игры в 22:00. Напомним, первый поединок завершился со счетом 0:0.

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