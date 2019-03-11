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Левандовски рассказал, сколько еще сможет выступать на самом высоком уровне

15:25 47 Читати українською
Левандовски рассказал, сколько еще сможет выступать на самом высоком уровне
Роберт Левандовски / Бавария

Нападающий Баварии Роберт Левандовски рассказал о своем будущем.

"У меня все хорошо, я всем доволен в команде. Я могу играть на самом высоком уровне еще пять-семь лет. Я давно играю за Баварию, это один из крупнейших клубов в мире. Если вы выступаете за такой клуб, то у вас немного вариантов для перехода.

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Я полностью сосредоточен на этом сезоне и своем будущем в Мюнхене. Бавария остается одной из четырех сильнейших команд в Европе, поэтому я не думаю о других вещах.

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В прошлом сезоне мне давали несколько возможностей отдохнуть, но, оглядываясь назад, я считаю, что мы неправильно сделали. Я потерял игровой ритм", – передает слова Левандовски Goal.com.

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Бавария Бавария Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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