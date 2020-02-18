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Атлетико – Ливерпуль – видео гола

18 февраля 22:54 336 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль – видео гола
Атлетико – Ливерпуль – видео голов и обзор матча 18 февраля 2020

Атлетико встречается с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Ливерпуль.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Ливерпуль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Команда Юргена Клоппа впервые сыграла на мадридском Ванда Метрополитано после победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19.

Уже на 4-й минуте Атлетико открыл счет. После подачи углового мяч отскочил к Саулю, который ударом с близкого расстояния переиграл Алиссона.

Атлетико – Ливерпуль: видео гола Сауля:

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Лига чемпионов Видеоновости Атлетико Атлетико Атлетико - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль
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