Атлетико встречается с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Ливерпуль.

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Ливерпуль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Команда Юргена Клоппа впервые сыграла на мадридском Ванда Метрополитано после победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19.

Уже на 4-й минуте Атлетико открыл счет. После подачи углового мяч отскочил к Саулю, который ударом с близкого расстояния переиграл Алиссона.

Атлетико – Ливерпуль: видео гола Сауля: