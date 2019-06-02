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Клопп – о финале Лиги чемпионов: Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян

01:37 26 Читати українською
Клопп – о финале Лиги чемпионов: Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян
Юрген Клопп / Фото Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями после завоевания своего первого трофея Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Я так счастлив за этих ребят, всех наших людей, за свою семью. Они многим жертвовали ради меня и заслужили это больше, чем кто-либо другой. Вы когда-нибудь вообще видели такую ​​команду, как эта? Какая борется без топлива в танке? И у нас есть вратарь, который умеет сделать так, что тяжелые вещи будут выглядеть мелочами.

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Это лучший вечер в нашей профессиональной карьере. Это заняло некоторое время, и это свершение имеет очень важное значение для нашего дальнейшего развития. Теперь мы можем двигаться дальше. Владельцы клуба никогда не давят на нас. Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас я пью только воду", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, Юрген Клопп ранее уступал в финале Лиги чемпионов находясь на посту главного тренера Боруссии Д (поражение от Баварии в сезоне 2012/13).

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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Тоттенхэм - Ливерпуль
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