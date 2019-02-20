Вальверде прокомментировал неожиданный результат в матче с Лионом

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от матча против Лиона в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не думаю, что в Лиге чемпионов легко выиграть на выезде. Не стоит забывать, что мы еще не проигрывали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче с Лионом мы полностью доминировали на поле.

Барселона не смогла дожать Лион на выезде

Лион имел шансы для взятия ворот в начале матча, но потом нам удалось выровнять игру и контролировать ход событий до конца поединка. Я чувствую, что мы играли хорошо. Думаю, мы заслужили лучший результат и сделали достаточно, чтобы победить. Но это был не наш вечер.

Лион – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Мы всегда сильно играем дома. Мы осознаем, что ничья 0:0 – опасный результат для первого матча", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.