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Вальверде прокомментировал неожиданный результат в матче с Лионом

09:28 187 Читати українською
Вальверде прокомментировал неожиданный результат в матче с Лионом
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от матча против Лиона в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не думаю, что в Лиге чемпионов легко выиграть на выезде. Не стоит забывать, что мы еще не проигрывали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче с Лионом мы полностью доминировали на поле.

Барселона не смогла дожать Лион на выезде

Лион имел шансы для взятия ворот в начале матча, но потом нам удалось выровнять игру и контролировать ход событий до конца поединка. Я чувствую, что мы играли хорошо. Думаю, мы заслужили лучший результат и сделали достаточно, чтобы победить. Но это был не наш вечер.

Лион – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Мы всегда сильно играем дома. Мы осознаем, что ничья 0:0 – опасный результат для первого матча", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
Матч окончен
0 : 0
Барселона
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