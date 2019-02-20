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Вальверде прокоментував несподіваний результат у матчі з Ліоном

09:28 238 Читать на русском
Вальверде прокоментував несподіваний результат у матчі з Ліоном
Ернесто Вальверде / Фото із соцмереж

Наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу проти Ліона у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що в Лізі чемпіонів легко виграти на виїзді. Не варто забувати, що ми ще не програвали в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У матчі з Ліоном ми повністю домінували на полі.

Барселона не змогла дотиснути Ліон на виїзді

Ліон мав шанси для взяття воріт на початку матчу, але потім нам вдалося вирівняти гру і контролювати хід подій до кінця поєдинку. Я відчуваю, що ми грали добре. Думаю, ми заслужили кращий результат і зробили достатньо, щоб перемогти. Але це був не наш вечір.

Ліон – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми завжди сильно граємо вдома. Ми усвідомлюємо, що нічия 0:0 – небезпечний результат для першого матчу", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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Барселона Барселона Ліон Ліон Ліга чемпіонів Ліон - Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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