Вальверде прокоментував несподіваний результат у матчі з Ліоном

Наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу проти Ліона у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що в Лізі чемпіонів легко виграти на виїзді. Не варто забувати, що ми ще не програвали в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У матчі з Ліоном ми повністю домінували на полі.

Барселона не змогла дотиснути Ліон на виїзді

Ліон мав шанси для взяття воріт на початку матчу, але потім нам вдалося вирівняти гру і контролювати хід подій до кінця поєдинку. Я відчуваю, що ми грали добре. Думаю, ми заслужили кращий результат і зробили достатньо, щоб перемогти. Але це був не наш вечір.

Ліон – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми завжди сильно граємо вдома. Ми усвідомлюємо, що нічия 0:0 – небезпечний результат для першого матчу", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.