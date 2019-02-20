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Лион – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

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Лион – Барселона – 0:0 – видеообзор матча
Лион – Барселона – видеообзор матча / Фото ФК Барселона

Лион неожиданно удержал ничью с Барселоной в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Лион – Барселона.

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первые матчи

Лион – Барселона – 0:0

Барселона не смогла дожать Лион на выезде

Барселона прогнозируемо взяла инициативу в свои руки и контролировала игру, однако реализация подводила снайперов "блаугранас".

Стоит отдать должное Лиону, игроки которого иногда организовывали довольно острые контратаки.

Перед финальным свистком подопечные Вальверде прижали соперника к их воротам, но забить Месси и компании в этот вечер – так и не было суждено.

Решающим станет ответный матч на Камп Ноу 13 марта.

Видео лучших моментов первого тайма:

Видео лучших моментов второго тайма:

Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
Матч окончен
0 : 0
Барселона
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