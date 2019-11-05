Вальверде объяснил, почему Барселона не смогла одолеть Славию

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 4 тура Лиги чемпионов против Славии (0:0).

"Всегда хочется побеждать. Сегодня мы играли не совсем правильно. Славия не создала ни одного момента, сдерживала любую опасность у своих ворот, забирая у нас мяч и быстро выходя в атаку. Не стоит указывать, какое владение у нас было в опасных зонах.

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Славия играла с очень высокой линией защиты. У них было до шести игроков на одной линии. В прошлом матче они действовали похожим образом, но не настолько сильно, как сегодня. Это стоило нам времени. Об этом я говорил с Пике. На правом фланге хорошо поднимался в атаку Семеду, но мы могли сделать больше.

Несколько дней назад мы проиграли Леванте. Это не повод забыть, что в тот день мы провели не лучший свой матч. То же самое случилось и сегодня. На этой стадии у нас нет двухматчевых противостояний, и мы знаем, что сейчас на команду создают большое давление, на которое мы должны отвечать. Хорошо, что люди требуют от нас большего", – приводит слова Вальверде Marca.

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