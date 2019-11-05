Вальверде пояснив, чому Барселона не змогла здолати Славію

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував результат матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Славії (0:0).

"Завжди хочеться перемагати. Сьогодні ми грали не зовсім правильно. Славія не створила жодного моменту, стримувала будь-яку небезпеку біля своїх воріт, забираючи у нас м'яч і швидко виходячи в атаку. Не варто вказувати, яке володіння у нас було в небезпечних зонах.

Барселона вкотре розчарувала своєю грою і не здобула перемогу – відеоогляд матчу проти Славії

Славія грала з дуже високою лінією захисту. У них було до шести гравців на одній лінії. У минулому матчі вони діяли схожим чином, але не настільки сильно, як сьогодні. Це коштувало нам часу. Про це я говорив з Піке. На правому фланзі добре піднімався в атаку Семеду, але ми могли зробити більше.

Кілька днів тому ми програли Леванте. Це не привід забути, що в той день ми провели не найкращий свій матч. Те ж саме трапилось і сьогодні. На цій стадії у нас немає двоматчевих протистоянь, і ми знаємо, що зараз на команду створюють великий тиск, на який ми повинні відповідати. Добре, що люди вимагають від нас більшого", – наводить слова Вальверде Marca.

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу