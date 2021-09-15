"Мягко говоря, очень непросто, ведь всех ребят знаю, как они готовятся. Знаю сильные стороны Динамо. Конечно, очень непросто, прежде всего, ментально подходить к таким матчам. Мы не победили. В конце могли даже проиграть. Конечно, я недоволен. Но одно очко на выезде – тоже неплохо.

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В нашей команде всегда максимальные цели. Мы не смотрим, против кого играем, всегда хотим три очка. В следующих матчах будем готовиться только к победам. У молодежи Динамо хороший уровень. Мы уже видели на чемпионате Европы, они играют. Молодцы, прогресс есть. Я не эксперт, не мне комментировать их игру. Я могу комментировать свою команду.

Настроение в раздевалке? Грустное, конечно. Такой долгий тяжелый перелет. Хотелось показать выигрышный матч, а в конце могли проиграть. Немного чувствуется напряжение.

Моя адаптация? Я не адаптировался еще. Даже не показываю 50% от того, что показывал в Генте. Забиваю, это да, но есть много разных вещей, которые очень сложны. Но я в процессе, это нормально. Спасибо Бенфике, меня все поддерживают.

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Кто переезжает в новую страну или команду уровня Бенфики, понимает, о чем я говорю. На моей позиции конкуренция очень высока. Футболисты по 20 млн стоят, каждый играет за сборную, голодный, хочет играть. Это очень непросто", – резюмировал Яремчук в эфире MEGOGO.

К слову, после первого тура Динамо и Бенфика делят вторую-третью строчки группы E с одним зачетным баллом, возглавляет квартет Бавария, а Барселона – последняя.

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