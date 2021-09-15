"У роздягальні сумно": Яремчук – про настрій Бенфіки після мирової, прогрес Динамо і адаптацію в Португалії
Форвард Бенфіки і збірної України Роман Яремчук поділився першими враженнями від нічиєю з Динамо (0:0) у першому турі Ліги чемпіонів.
"М'яко кажучи, дуже непросто, адже всіх хлопців знаю, як вони готуються. Знаю сильні сторони Динамо. Звичайно, дуже непросто, перш за все, ментально підходити до таких матчів. Ми не перемогли. В кінці могли навіть програти. Звичайно, я незадоволений. Але одне очко на виїзді – теж непогано.
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У нашій команді завжди максимальні цілі. Ми не дивимося, проти кого граємо, завжди хочемо три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемог. У молоді Динамо хороший рівень. Ми вже бачили на чемпіонаті Європи, що вони грають. Молодці, прогрес є. Я ж не експерт, не мені коментувати їхню гру. Я можу коментувати свою команду.
Який настрій у роздягальні? Сумний, звичайно. Такий довгий важкий переліт. Хотілося показати виграшний матч, а наприкінці могли програти. Трохи відчувається напруга.
Моя адаптація? Я не адаптувався ще. Навіть не показую 50% від того, що показував у Генті. Забиваю, це так, але є багато різних речей, які дуже складні. Але я в процесі, це нормально. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують.
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Хто переїжджає в нову країну чи команду рівня Бенфіки, розуміє, про що я говорю. На моїй позиції конкуренція дуже висока. Футболісти по 20 млн коштують, кожен грає за збірну, голодний, хоче грати. Це дуже непросто", – резюмував Яремчук в ефірі MEGOGO.
До слова, після першого туру Динамо і Бенфіка ділять другу-третю сходинки групи E з одним заліковим балом, очолює квартет Баварія, а Барселона – остання.
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