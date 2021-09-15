"М'яко кажучи, дуже непросто, адже всіх хлопців знаю, як вони готуються. Знаю сильні сторони Динамо. Звичайно, дуже непросто, перш за все, ментально підходити до таких матчів. Ми не перемогли. В кінці могли навіть програти. Звичайно, я незадоволений. Але одне очко на виїзді – теж непогано.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

У нашій команді завжди максимальні цілі. Ми не дивимося, проти кого граємо, завжди хочемо три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемог. У молоді Динамо хороший рівень. Ми вже бачили на чемпіонаті Європи, що вони грають. Молодці, прогрес є. Я ж не експерт, не мені коментувати їхню гру. Я можу коментувати свою команду.

Який настрій у роздягальні? Сумний, звичайно. Такий довгий важкий переліт. Хотілося показати виграшний матч, а наприкінці могли програти. Трохи відчувається напруга.

Моя адаптація? Я не адаптувався ще. Навіть не показую 50% від того, що показував у Генті. Забиваю, це так, але є багато різних речей, які дуже складні. Але я в процесі, це нормально. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують.

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Хто переїжджає в нову країну чи команду рівня Бенфіки, розуміє, про що я говорю. На моїй позиції конкуренція дуже висока. Футболісти по 20 млн коштують, кожен грає за збірну, голодний, хоче грати. Це дуже непросто", – резюмував Яремчук в ефірі MEGOGO.

До слова, після першого туру Динамо і Бенфіка ділять другу-третю сходинки групи E з одним заліковим балом, очолює квартет Баварія, а Барселона – остання.

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