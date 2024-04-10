Во вторник, 9 апреля, состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити (3:3). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Реал и Манчестер Сити разыграли на Сантьяго Бернабеу один из тех матчей, которые заставляют нейтральных зрителей влюбляться в футбол. Несколько голов в этой встрече уже стали легендарными, первый из них был забит Бернарду Силвой со штрафного в ворота Андрею Лунину – к сожалению, украинский голкипер ожидал навеса в исполнении португальца и слишком поздно среагировал на удар.

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Обе команды забили шесть мячей. В Лиге чемпионов, когда каждая из команд забивает в первом матче стадии плей-офф минимум трижды, подобное происходит лишь четвертый раз – предыдущий случай тоже был зафиксирован на Сантьяго Бернабеу в матче между Реалом и Ман Сити (4:3 в сезоне 2021/22).

Как информирует Opta, Реал не проиграл ни одной из последних 27 домашних игр во всех турнирах. Это – лучшая беспроигрышная серия "бланкос" дома с сентября 2013-го года. Но теперь команде Карло Анчелотти придётся побеждать Сити в Англии – других вариантов у мадридской команды нет.