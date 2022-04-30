Серия А, 35 тур

Кальяри – Верона – 1:2

Гол: Педро, 57 – Барак, 8, Капрари, 45

Наполи – Сассуоло – 6:1

Голы: Кулибали, 8, Осимхен, 15, Лосано, 19, Мертенс, 21, 54, Рахмани, 82 – Лопес, 87

Наполи вполне мог быть реальным претендентом на Скудетто, но только одно очко в последних трех матчах поставило точку на чемпионских амбициях команды Лучано Спаллетти. Против Эмполи случилась настоящая катастрофа – партенопейцы вели 2:0, но в конце игры пропустили трижды. Теперь реальная цель – попадание в зону Лиги чемпионов. Это может произойти по итогам отчетного тура. Нужно, чтобы Рома потеряла очки.

После Эмполи президент Наполи закрыл команду на базе. Это неожиданно дало результат. Сассуоло был уничтожен еще до середины первого тайма. Сначала Инсинье идеально подал два угловых – никто не мешал забить Кулибали и Осимхену. Позже отличились Лосано с Мертенсом. Наставник "нероверди" не выдержал унижения и был вынужден даже сделать замену. Благодаря этому до перерыва удалось дотянуть без пропущенных. Но уже на старте второго тайма Мертенс оформил дубль. В конце матча Рахмани в шестой раз пробил Краньо (атака вторым темпом после углового). И только после этого Максим Лопес забил гол престижа. Классная результативная атака не спасла Сассуоло от разгрома даже по правилами тенниса – 6:1.

Верона сохраняет призрачные шансы на попадание в еврокубки, а Кальяри отчаянно борется за выживание. Сегодня уже на старте сардинцы себе эту задачу усложнили. Симеоне и Барак легко перехитрили оборону, и чех открыл счет. В конце первого тайма Капрари сам себе создал гол, удвоив преимущество Вероны. Четыре замены от Вальтера Маццари после возобновления игры принесли результат. Кальяри заработал штрафной, с которого мастерски забил Жоао Педро. Следующие 40 минут островане изо всех сил пытались отыграться, но Верона выстояла и удержала победу.