Чемпионат Италии 2021/22, 35-й тур

Ювентус – Венеция – 2:1

Голы: Бонуччи, 7 – Арама, 71

Милан – Фиорентина – начало в 16:00

Эмполи – Торино – начало в 16:00

Удинезе – Интер – начало в 19:00

Рома – Болонья – начало в 21:45

Ювентус практически гарантировал место в топ-4 Серии А, но окончательно расслабиться можно было только после победы над Венецией – тогда отрыв туринцев от пятого Лацио достиг бы 10 очков. Рома, конечно, может сократить отставание до восьми, но растратить такое преимущество за три тура при удобном календаре всё равно нереально. У Венеции ситуация была максимально простой – команда шла на дне и отставала от спасительной 17-й позиции на 6 зачетных баллов.

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Андердог имел 9-матчевую безвыигрышную серию при восьми поражениях подряд, поэтому никто не сомневался в победе Ювентуса (тем более, в родных стенах). Хозяева открыли счёт уже на 7-й минуте благодаря подаче со стандарта и скидки от Де Лигта – её замкнул Бонуччи. Впрочем, развить успех долгое время не удавалось, а на 71-й минуте гости ещё и отыгрались вследствие дальнего выстрела Араму. Венеция в принципе выглядела симпатично, так что в воздухе запахло сенсацией.

Впрочем, Бонуччи был против. Всего через 5 минут после пропущенного гола Лео оформил дубль, вколотив мяч в ворота после навеса с углового и скидки от Данило. 2:1! После этого Ювентус уже не отпускал победный счёт.

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