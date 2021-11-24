Известный украинский теннисист Сергей Стаховский даже в заснеженной Норвегии, где сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса, болел за команду Мирчи Луческу в матче ЛЧ против "ротен" (1:2).

"Всегда есть шанс и надежда на то, что команда будет играть классно и победит. Конечно, с такими титулованными клубами, грандами, которые десятки лет функционируют на самом высоком уровне, очень трудно бороться. Но мы играли дома и погода, кажется, создала определенные плюсы для нас и минусы для Баварии

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Однако, к сожалению, результат показывает, что не все так просто, как хотелось бы. Хотя рисунок игры иногда был очень интересным. На мой взгляд, не хватает какой-то стабильной конкретики. В игре Динамо очень много хаоса.

Уверен, что колени у игроков Динамо не дрожали, но какая-то скованность все-таки присутствовала. И она скорее связана не с тем, что команда играла дома перед собственными болельщиками, а с тем, что Динамо до сих пор не имело положительного результата в Лиге чемпионов", – сказал Стаховский в программе FAN TALK.

Напомним, ничья Бенфики и Барселоны перечеркнула все надежды Динамо на еврокубковую весну.

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