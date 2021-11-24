Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який є давнім фанатом київського клубу, навіть у засніженій Норвегії, де збірна України готується до матчу Кубка Девіса, вболівав за команду Мірчі Луческу у матчі ЛЧ проти "ротен" (1:2).

"Завжди є шанс та надія на те, що команда гратиме класно та переможе. Звісно, ​​з такими титулованими клубами, грандами, які десятки років функціонують на найвищому рівні, дуже важко боротися. Але ми грали вдома і погода, здається, створила певні плюси для нас і мінуси для Баварії.

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Проте, на жаль, результат показує, що не все так просто, як хотілося б. Хоча малюнок гри іноді був дуже цікавим. На мою думку, не вистачає якоїсь стабільної конкретики. У грі Динамо дуже багато хаосу.

Впевнений, що коліна у гравців Динамо не тремтіли, але якась скутість усе-таки була присутня. І вона швидше пов'язана не з тим, що команда грала вдома, перед власними вболівальниками, а з тим, що Динамо досі не мало позитивного результату у Лізі чемпіонів", – сказав Стаховський у програмі FAN TALK.

Нагадаємо, нічия Бенфіки та Барселони перекреслила всі сподівання Динамо на єврокубкову весну.

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