Экс-защитник "бело-синих" Тарас Михалик объяснил, что не позволило подопечным Мирчи Луческу добиться приемлемого результата в матче ЛЧ с немцами (1:2).

"Если бы в дебюте Шкурин реализовал голевой момент, то все могло бы закончиться иначе. Как должен действовать в такой ситуации классный бомбардир, вскоре продемонстрировал нападающий Баварии Левандовски, забивший эффектный гол.

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Этот пропущенный мяч выбил из колеи киевлян и они смогли дать бой немецкому гранду лишь во втором тайме, за который заслуживают высокую оценку. Сократили отставание в счете до минимума, могли даже в концовке спастись от поражения, но не хватило исполнительского мастерства и фарта", – сказал Михалик в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поражение от Баварии лишило киевлян шансов на участие в еврокубках весной. Последний лигочемпионовский поединок с Бенфикой, расписавшей безголевую ничью с Барселоной, будет носить для "бело-синих" формальный характер.

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