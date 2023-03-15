"Мы провели отличный матч. Футболисты были компактны и сыграли отлично. У нас был классный первый тайм, а в конце матча нам всем пришлось пострадать. Отдаю должное этой группе игроков.

Игрок Интера снял шорты с соперника – видео курьеза в матче Лиги чемпионов

Штанга и перекладина? Нам повезло? В футболе удача имеет относительное значение. После двух матчей мы заслужили выход в четвертьфинал. За 180 минут мы не пропустили и не отставали от команды, привыкшей играть в таких встречах.

Теперь мы будем играть с большой уверенностью в себе. Я очень рад тому, что мы делаем. Честь и хвала этим игрокам, которые принесли мне трофеи и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов за 18 месяцев. Этим моментом я хочу насладиться. Фанаты должны гордиться нами. Посмотрим, что будет дальше", – рассказал итальянский специалист после матча.

Напомним, что миланский Интер по сумме двух матчей получил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча с Порту закончилась победой итальянского клуба, а ответный матч нулями на табло.

Интер выстрадал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов – Порту откровенно не повезло