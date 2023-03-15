"Ми провели чудовий матч. Футболісти були компактні та зіграли чудово. Ми мали класний перший тайм, а наприкінці зустрічі нам усім довелося постраждати. Віддаю належне цій групі гравців.

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Стійка та поперечина? Нам пощастило? У футболі удача має відносне значення. Після двох матчів ми заслужили вихід до чвертьфіналу. За 180 хвилин ми не пропустили та не відставали від команди, яка звикла грати в таких зустрічах.

Тепер ми гратимемо з великою впевненістю у собі. Я дуже радий тому, що ми робимо. Честь і хвала цим гравцям, які принесли мені трофеї та вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за 18 місяців. Цим моментом я хочу насолодитися. Фанати мають пишатися нами. Подивимося, що буде далі", – розповів італійський фахівець після матчу.

Нагадаємо, що міланський Інтер по сумі двох матчів отримав путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Перша зустріч з Порту закінчилася перемогою італійського клубу, а матч-відповідь нулями на табло.

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