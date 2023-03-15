В одном из эпизодов защитник Интера и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис интересным способом остановил хавбека "драконов" Вандерсона Галену. В борьбе за мяч, уже падая на газон, игрок Интера потянул соперника за шорты и стащил их с Вандерсона. Курьезный момент прогнозируемо разлетелся соцсетями.

Порту – Интер – видеообзор матча с тотальным нефартом "драконов"

А уже на последних минутах игры Дюмфрис стал настоящим героем Интера. Именно Дензел в последний момент выбил мяч с линии ворот, когда Онана уже был бессилен. После этого Порту еще дважды попал в каркас, но "нерадзурри" таки удержали приемлемые для себя нули на Драгау и вышли в четвертьфинал.

Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ состоится в пятницу, 17 марта.

Интер выстрадал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов – Порту откровенно не повезло