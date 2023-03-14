Первая дуэль между командами, состоявшаяся 22 февраля, завершилась минимальной победой итальянцев (1:0). Голом на последних мгновениях отличился Ромелу Лукаку. На ответный матч бельгийца оставили на скамейке в роли джокера.

Неожиданно инициативу захватили хозяева Эстадио ду Драгау. К экватору тайма именно они создали острейшие моменты. Уже на 3 минуте Урибе нанес фантастический дальний удар, который, казалось, летит в правый верхний угол. Но Онана издал невероятный сейв.

Атакующая линия Порту очень активно двигалась, что позволяло защитникам начинать атаки. Так моменты появились у Эустакио и Тареми. Удар первого в нижний левый угол заблокировал кипер, а крученый выстрел второго оказался не слишком удачным.

Португальцы разыграли отличную атаку, поиздеваясь над обороной соперника, но она чудом не завершилась голом – Димарко в последний момент заблокировал удар. Интер до перерыва не создал абсолютно ничего серьезного. Удары Димарко, Джеко и Лаутаро не являлись проблемой для кипера.

На старте второго тайма картина не изменилась. "Драконы" давили и атаковали, ведь оставалось всего 45 минут, чтобы хотя бы перевести дуэль в овертаймы. Началось все с удара Урибе слета, сфера пролетела над поперечиной. Эффектную атаку завершал Пепе, который удачно обуздал передачу, но удар заблокировал защитник.

Интер подсел после 60 минут, визави активно подключали фланги и простреливали в штрафную. Неплохо действовали защита и Онана. Особо стоит отметить последнего, не раз спасавшего "нерадзурри" от пропущенного гола. Итальянцам было тяжело, они выбегали в контратаки усилиями Лукаку и Мартинеса. Не слишком остро.

Однако ряд атак португальцев так и не завершился голом. Хотя на последних секундах удар Маркану уже с линии ворот выбил Дюмфрис, а дальше были еще стойка и перекладина. Победа в первом матче 1:0 и выстраданная нулевая ничья во втором (идентичный сценарий, как у Милана против Тоттенхэма) позволили Интеру пробраться в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2022/23!

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