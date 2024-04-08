Первый матч четвертьфинала ЛЧ между ПСЖ и Барселоной обещает быть очень горячим.

Объединение ультрас парижан опубликовало заявление, в котором призывает всех единомышленников прийти и морально уничтожить каталонских гостей.

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"В среду наша команда встретится с Барселоной. Для нас эта игра началась с финальным свистком против Клермона. Наша роль будет ключевой, и мы требуем тотальной и коллективной мобилизации от всех. Давайте объединимся, чтобы продвигать нашу игру. Придем на стадион раньше, наденем красно-синюю футболку. Давайте заставим соперников дрожать, как только они выйдут на поле для разминки. Барселона, которой так часто отдают предпочтение судьи, должна чувствовать себя на максимально враждебной территории.

Наш долг – сделать Парк де Пренс грозной крепостью для соперника и решимостью нашей команды сделать его неприступным. Эта команда, чей боевой и верный менталитет нам нравится, должна чувствовать, что на ее стороне целый народ. Давайте зажжем наш легендарный Парк де Пренс, давайте будем неутомимыми. Наша единственная цель – победа, и для этого сыграем свою роль в полной мере. Вместе мы непобедимы", – говорится в заявлении.

Фанаты Барселоны также приедут в Париж не с пустыми руками. Они напечатали кучу листовок с унижениями: "Клуб дерьма для фанатов дерьма. ПСЖ с*ки".

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