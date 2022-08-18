Украинский тренер Олег Федорчук поделился впечатлениями от игры Виктора Цыганкова за Динамо в поединке с Бенфикой в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов.

"Только за счет активности и давления впереди, а у Динамо как раз качества выполнения атаки не хватало. Беседин какой матч подряд не попадает в темп команды. Цыганков играет "вспышками" – резкий проход, удар, а затем минут 15-20 его на поле не найдешь. Буяльский вообще "растворился" – это не фланговый игрок, и ничего полезного на позиции, где нужны взрывная скорость и обыгрыш, Виталий принести не может.

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Говорящий факт: мы пропустили первыми, но, вместо активизироваться, и дальше проигрывали соперникам не только в качестве ударов (в створ ворот), но и в количестве. Это все показывало, что у Динамо большие проблемы в организации игры.

Второй гол Бенфики – следствие неудачного паса или за этим стояло нечто большее? Ну, безусловно, пас обратно у Цыганкова получился настолько небрежным, что отрезал полкоманды. Но то, как забивала Бенфика, показало отсутствие у Динамо достаточной агрессии и плотности в защите. Профессиональные соперники таким, безусловно, пользуются", – поделился Федорчук в интервью Украинский футбол.

Отметим, что Динамо проиграло Бенфике в первом матче за путевку в групповой этап Лиги чемпионов (0:2). Ответный матч состоится 23 августа, начало в 22:00.

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