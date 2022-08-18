Український тренер Олег Федорчук поділився враженнями від гри Віктора Циганкова за Динамо в поєдинку з Бенфікою в кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Тільки за рахунок активності та тиску попереду, а в Динамо якраз якості виконання атаки не вистачало. Бєсєдін який матч поспіль не потрапляє в темп команди. Циганков грає "спалахами" ‒ різкий прохід, удар, а потім хвилин 15-20 його на полі не знайдеш. Буяльський взагалі "розчинився" ‒ це не фланговий гравець, і нічого корисного на позиції, де треба вибухова швидкість і обіграш, Віталій принести не може.

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Промовистий факт: ми пропустили першими, але, замість активізуватися, й надалі програвали суперникам не лише в якості ударів (у площину воріт), а й у кількості. Це все показувало, що в Динамо великі проблеми в організації гри.

Другий гол Бенфіки – наслідок невдалого пасу чи за цим стояло щось більше? Ну, безперечно, пас назад у Циганкова вийшов настільки недбалим, що відрізав півкоманди. Але те, як забивала Бенфіка, показало відсутність у Динамо достатньої агресії та щільності в захисті. Професіональні суперники таким, безперечно, користаються", – поділився Федорчук в інтерв'ю Український футбол.

Зазначимо, що Динамо програло Бенфіці в першому матчі за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів (0:2). Матч-відповідь відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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