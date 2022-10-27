Ивано-франковский Ураган триумфально начал свои вступления в самом престижном еврокубке.

Лига чемпионов по футзалу-2022/23, основной раунд

Группа 4

Ураган (Украина) – Юнайтед Галац (Румыния) – 5:0

Голы: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 19, Грицина Мик., 23

Нереализованный пенальти: Араужо, 17 (ЮГ)

Сборная Украины третий раз в истории вышла в финальную часть женского Евро-2023 по футзалу

Ивано-франковский Ураган в первом матче своей группы разгромил румынский Юнайтед Галац. Соперник еще до перерыва пропустил четыре гола, а также не смог реализовать пенальти. Во втором тайме украинцы забили еще раз и начали турнир с уверенной победы 5:0.

Интересно, что первоначально участие в турнире должен был принимать херсонский Продэксим, но из-за ситуации, сложившейся в городе и области, его заменил вице-чемпион Украины – Ураган.

К слову, в параллельном матче группы Бенфика одолела венгерский Халадаш 3:1. Уже сегодня, 27 октября, ураган сыграет с португальцами.

12 команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов – на одно из вакантных мест претендует Шахтер