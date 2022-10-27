Украинский клуб разгромил румын в футзальной Лиге чемпионов – команда попала в еврокубки из-за войны
Ивано-франковский Ураган триумфально начал свои вступления в самом престижном еврокубке.
Лига чемпионов по футзалу-2022/23, основной раунд
Группа 4
Ураган (Украина) – Юнайтед Галац (Румыния) – 5:0
Голы: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 19, Грицина Мик., 23
Нереализованный пенальти: Араужо, 17 (ЮГ)
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Ивано-франковский Ураган в первом матче своей группы разгромил румынский Юнайтед Галац. Соперник еще до перерыва пропустил четыре гола, а также не смог реализовать пенальти. Во втором тайме украинцы забили еще раз и начали турнир с уверенной победы 5:0.
Интересно, что первоначально участие в турнире должен был принимать херсонский Продэксим, но из-за ситуации, сложившейся в городе и области, его заменил вице-чемпион Украины – Ураган.
К слову, в параллельном матче группы Бенфика одолела венгерский Халадаш 3:1. Уже сегодня, 27 октября, ураган сыграет с португальцами.
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