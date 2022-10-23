Наши девушки пробились в квартет сильнейших сборных Европы.

Сборная Украины по футзалу среди женщин сыграет в финальной части чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Накануне "сине-желтые" в основном раунде отбора Евро-2023 расписали боевую ничью с Польшей (1:1) и в качестве лидеров квартета в третий раз в истории пробились на европейское первенство. Ранее украинки победили Нидерланды (5:2) и Хорватию (5:1).

Финальная часть чемпионата Европы с участием четырех сборных – победителей своих групп основного раунда отбора (Испания, Украина, Португалия или Италия, Венгрия) запланирована на март 2023 года.

Напомним, на Евро-2019 и Евро-2022 наша сборная занимала четвертое и третье места соответственно.

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