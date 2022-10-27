Ліга чемпіонів з футзалу-2022/23, основний раунд

Група 4

Ураган (Україна) – Юнайтед Галац (Румунія) – 5:0

Голи: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 19, Грицина Мик., 23

Нереалізований пенальті: Араужо, 17 (ЮГ)

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Івано-франківський Ураган у першому матчі своєї групи розгромив румунський Юнайтед Галац. Суперник ще до перерви пропустив чотири голи, а також не зумів реалізувати пенальті. У другому таймі українці забили ще раз і розпочали турнір з упевненої перемоги 5:0.

Цікаво, що першопочатково участь у турнірі мав брати херсонський Продексім, але через ситуацію, яка склалась у місті та області, його замінив віце-чемпіон України – Ураган.

До слова, у паралельному матчі групи Бенфіка здолала угорський Халадаш 3:1. Вже сьогодні, 27 жовтня, Ураган зіграє з португальцями.

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