Судейская бригада Николая Балакина отработает на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщил Гиленко в программе ТаТоТаке.

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Отмечается, что вся бригада будет украинской. Балакин будет главным судьей, одним ассистентом Балакина будет Дмитрий Запороженко, вторым, вероятно, Александр Беркут. Интересно, что украинских арбитров не назначали на поединки Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук рассудил встречу между Атлетиком Бильбао и Русенборгом.

Добавим, что на сайте УЕФА уже выложили, кто будет судить матчи вторника – среди них не было судейской бригады из Украины. Балакин уже работал в текущем сезоне в еврокубках: 2 матча группового этапа Лиги Европы, поединок квалификации в ЛЕ и 2 игры отбора в Лигу конференций.

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