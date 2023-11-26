Суддівська бригада Миколи Балакіна відпрацює на матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомив Гіленко у програмі ТаТоТаке.

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Зазначається, що вся бригада буде українською. Балакін буде головним суддею, одним асистентом Балакіна буде Дмитро Запороженко, другим, ймовірно, Олександр Беркут. Цікаво, що українських арбітрів не призначали на поєдинки Ліги чемпіонів з сезону 1998/99. Тоді Василь Мельничук розсудив зустріч між Атлетіком Більбао та Русенборгом.

Додамо, що на сайті УЄФА вже виклали, хто судитиме матчі вівторка – серед них не було суддівської бригади з України. Балакін вже працював у поточному сезоні в єврокубках: 2 матчі групового етапу Ліги Європи, поєдинок кваліфікації до ЛЄ та 2 гри відбору до Ліги конференцій.

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