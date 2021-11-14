Чемпионат Украины среди женщин. Первая лига, 10 тур

Шахтер – Первая Столица – 4:0

Голы: Янчук, 49, 75, Кожухарь, 53, Ковб, 82

Поединок против Первой Столицы из Харькова стал для женской команды Шахтера последним в чемпионате в 2021 году. Впервые в сезоне игроки "оранжево-черных" ушли на перерыв, не забив хотя бы гол.

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Но во втором тайме харьковчанки выстоять уже не смогли. Полина Янчук классным дальним ударом открыла счет, а затем оформила дубль, поразив дальний угол. Даже наличие 4-х соперниц поблизости не помешало лидерке Шахтера. Между ее голами свой мяч забила и Вероника Кожухарь, замкнув подачу с углового.

Точку во встрече поставила Мария Ковб – еще один угловой стал результативным. В итоге привычный разгром от команды Романа Заева, которая была сформирована только в июне. Девушки Шахтера выиграли все 10 матчей чемпионата с общим счетом 89:0.

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