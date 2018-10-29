Украинцы, пострадавшие в римском метро, оказались фанатами московского ЦСКА

Граждане Украины, которые пострадали в результате этого инцидента, оказались болельщиками московского ЦСКА. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Напомним, в результате поломки эскалатора на одной из станций метро серьезно травмировались несколько человек, среди них и болельщики. Сегодня сообщалось, что среди пострадавших болельщиков в римском метро есть украинцы.

Рома – ЦСКА: кілька фанатів постраждали через вихід з ладу ескалатора в метро, одна людина залишилась без ноги

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", – подчеркнул дипломат, отметив, что потерпевшими оказались фаны, которые прилетели из Украины специально поддержать команду, информирует Европейская Правда.

В посольстве также отметили, что им не известно из какого города прибыли украинцы. Как сообщает La Repubblica, причиной аварии эскалатора могли стать фанаты ЦСКА, которые синхронно подскочили во время движения, чем и вызвали поломку. Сейчас идет расследование инцидента.

Напомним, ЦСКА разгромно уступил Роме в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.