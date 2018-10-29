Среди пострадавших болельщиков в римском метро есть украинцы

Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 Рома – ЦСКА в Риме случился неприятный инцидент. В результате поломки эскалатора на одной из станций метро серьезно травмировались несколько человек, среди них и болельщики.

Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 Рома – ЦСКА в Риме случился неприятный инцидент. В результате поломки эскалатора на одной из станций метро серьезно травмировались несколько человек, среди них и болельщики.

На станции метро Repubblica в день матча Лиги чемпионов Рома - ЦСКА вышел из строя эскалатор, который внезапно начал двигаться с большой скоростью. Люди, которые в то время находились на эскалаторе, а не сразу поняли, что произошло. В результате инцидента серьезно травмированы несколько болельщиков, сообщает Il Messagero.

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Инцидент произошел около 7:00 вечера по местному времени. Как отмечает источник, одному из пострадавших, который застрял между ступенями эскалатора, ампутировали ногу, еще около 20 человек получили других ранений различной степени тяжести.

По информации echo.msk, в посольстве России в Риме сообщили о том, что в больницу были доставлены 15 россиян и 4 украинцев.

Как сообщает La Repubblica, причиной аварии эскалатора могли стать фанаты ЦСКА, которые синхронно подскочили во время движения, чем и вызвали поломку. Сейчас идет расследование инцидента.

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