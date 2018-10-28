Українці, які постраждали у римському метро, виявились фанатами московського ЦСКА

Громадяни України, які постраждали в результаті цього інциденту, виявились вболівальниками московського ЦСКА. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

Вчора в результаті поломки ескалатора на одній із станцій метро серйозно травмувались кілька людей, серед них і вболівальники. Сьогодні повідомлялось, що серед потерпілих вболівальників у римському метро є українці.

Рома – ЦСКА: кілька фанатів постраждали через вихід з ладу ескалатора в метро, одна людина залишилась без ноги

"Виявляється, що і в Україні ще є фанати московського клубу, які супроводжують ЦСКА у Лізі чемпіонів", – підкреслив дипломат, наголосивши, що потерпілими виявились фани, які прилетіли з України спеціально підтримати команду, інформує Європейська Правда.

В посольстві також зазначили, що їм не відомо з якого міста прибули українці. Як повідомляє La Repubblica, причиною аварії ескалатора могли стати фанати ЦСКА, які синхронно підскочили під час руху, чим і викликали поломку. Наразі триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, ЦСКА розгромно поступився Ромі в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.