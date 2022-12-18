Украина унизила ФИФА в Twitter из-за запрета выступления Зеленского на финале ЧМ-2022
Запрет выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому перед началом финала ЧМ-2022 получил вполне резонный ответ.
Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение, которое планировал показать перед началом финального поединка ЧМ-2022 Аргентина – Франция, но ФИФА наложила запрет, назвав его слишком политизированным.
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Из-за этого ФИФА получила утонченный ответ от официального твиттер-аккаунта Украины: "не важно, кто победит сегодня, ФИФА уже проиграла".
Отметим, что международная федерация футбола в последнее время принимает довольно противоречивые решения, в частности, проведение Мундиаля в Катаре, несмотря на неоднократные заявления о нарушении прав человека.
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