Владимир Зеленский в видеообращении к зрителям финала ЧМ-2022

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение, которое планировал показать перед началом финального поединка ЧМ-2022 Аргентина – Франция, но ФИФА наложила запрет, назвав его слишком политизированным.

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Из-за этого ФИФА получила утонченный ответ от официального твиттер-аккаунта Украины: "не важно, кто победит сегодня, ФИФА уже проиграла".

Отметим, что международная федерация футбола в последнее время принимает довольно противоречивые решения, в частности, проведение Мундиаля в Катаре, несмотря на неоднократные заявления о нарушении прав человека.

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