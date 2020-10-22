Команда Андрея Шевченко переместилась с 24-го на 23 место, потеснив Перу, информирует официальный сайт ФИФА.

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Сборная Украины в октябре провела три матча. Спарринг против Франции (1:7) и матч Лиги наций против Германии (1:2) были проиграны, но победы над Испанией (1:0) хватило, чтобы спрогрессировать в рейтинге ФИФА. Тройка лидеров осталась неизменной – Бельгия, Франция и Бразилия.

Напомним, в ноябре Украина проведет три матча – товарищеский с Польшей, а также заключительную часть Лиги наций, где предстоит встретиться с Германией и Швейцарией.

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