Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, где состоится поединок с мальтийцами в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Мальты и Украины пройдет в поселке Та-Кали на Национальном стадионе, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Вышеупомянутое сооружение было открыто в 1980 году и является главным стадионом Мальты. Вместимость арены составляет 17 797 зрителей.

Напомним, матч Мальта – Украина состоится 17 октября. Начало встречи в 21:45.

К слову, после 3-х туров "сине-желтые" в турнирной таблице группы С идут вторыми, набрав 6 очков. Лидирует с 12-ю пунктами Англия (провела 4 матча), а замыкает тройку с 3-мя баллами Италия, у которой есть игра в запасе.

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