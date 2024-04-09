Мадридский Реал принимает Манчестер Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO с комментариями Виталия Волочая и Романа Бебеха. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы и завершает сезон в основе Реала после повторной травмы Куртуа. Карло Анчелотти не рискнул ставить с первых минут неготового Милитао, поэтому в оборону сегодня опустился Чуамени.

Стартовые составы команд

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга – Беллингем – Родриго, Винисиус.

Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Начо, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсия, Браим, Гюлер.

Состав Манчестер Сити будет позже...