УЕФА рассматривает вариант с остановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, – СМИ

Фанат на матче Наполи– Барселона / Фото из открытых источников

Распространение коронавируса Европой заставляет УЕФА готовиться к худшим сценариям.

Футбольный союз рассматривает вариант с остановкой текущих розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов после 1/8 финала, информирует Radio Catalunya.

Интер официально отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы коронавируса

Пока клубы ограничивались проведением матчей при пустых трибунах, но массовое распространение коронавируса может заставить принять более радикальные меры. УЕФА может пойти по пути Серии А, которой пришлось остановить чемпионат на неопределенный срок.

Напомним, уже на этой неделе состоятся матчи 1/8 Лиги чемпионов и первые поединки 1/8 Лиги Европы, среди которых и Вольфсбург – Шахтер.

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