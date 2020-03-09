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Интер официально отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы коронавируса

17:45 58 Читати українською
Интер официально отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы коронавируса
Интер U-19 / Фото из открытых источников

Еврокубки потеряли одного из претендентов на трофей.

Руководство миланского Интера приняло решение отказаться от дальнейших выступлений в Юношеской лиге УЕФА, сообщает официальный сайт клуба.

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Главной причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса COVID-19 – "черно-синие" решили не рисковать здоровьем своих футболистов, многие из которых еще несовершеннолетние.

К слову, 11 марта Интер на своем поле должен был принимать французский Ренн, однако теперь миланскому клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Напомним, главная команда Интера продолжает выступления в еврокубках – в 1/8 финала Лиги Европы итальянцы встретятся с испанским Хетафе. Первый поединок состоится 12 марта в Италии, ответный – через неделю, 19 марта, в Испании.

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Теги
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