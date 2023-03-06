УЕФА в своем твиттере показал фото мяча, которым сыграют в финальном поединке турнира.

УЕФА наказал 11 клубов Европы – им грозит дисквалификация из еврокубков

Поскольку матч будут проводить в Стамбуле, то производитель мяча, компания Adidas, решила добавить традиционные турецкие узоры, чтобы отдать должное культурному наследию города. Никуда не делись звезды, которые являются привычными для мячей, которые используют в матчах Лиги чемпионов.

Добавим, что финал турнира состоится в Стамбуле 10 июня. Пока еще не определился ни один из четвертьфиналистов, но уже завтра проведут первые ответные матчи 1/8 финала.

След Зинченко, черный день Месси, сокрушительные Бавария и ПСЖ: самые результативные матчи Лиги чемпионов в истории