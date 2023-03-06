УЕФА презентовал мяч, которым сыграют финал Лиги чемпионов – необычный колорит
Будущие финалисты Лиги чемпионов 2022/23 узнали, каким мячом будет сыгран главный поединок турнира.
УЕФА в своем твиттере показал фото мяча, которым сыграют в финальном поединке турнира.
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Поскольку матч будут проводить в Стамбуле, то производитель мяча, компания Adidas, решила добавить традиционные турецкие узоры, чтобы отдать должное культурному наследию города. Никуда не делись звезды, которые являются привычными для мячей, которые используют в матчах Лиги чемпионов.
Добавим, что финал турнира состоится в Стамбуле 10 июня. Пока еще не определился ни один из четвертьфиналистов, но уже завтра проведут первые ответные матчи 1/8 финала.
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