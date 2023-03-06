Лига чемпионов – настоящий праздник для болельщиков. Но куда интереснее просматривать поединки, когда на поле просто "ливень" голов.

Реал и Ливерпуль (5:2) устроили шоу в первом поединке 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ. Однако эта дуэль далеко не самая яркая в истории. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR выделяет девять самых результативных поединков престижнейшего евротурнира всех времен.

Невероятно, но факт: легендарные футболисты, никогда не выигрывавшие Лигу чемпионов

ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2

Сразу в 6 матчах на разных стадиях в разные сезоны было забито 9 мячей. Самая свежая дуэль – ПСЖ и Маккаби Хайфы в октябре 2022 года. Подопечные Кристофа Гальтье "нашвыряли" 7 голов, израильтяне ответили двумя точными выстрелами. Главными героями стали Месси (2+2) и Мбаппе (2+2).

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3

Вошел в историю ЛЧ и этот матч. В предыдущей кампании "горожане", в составе которых весь поединок провел Александр Зинченко и заработал желтую, одолели немцев со счетом 6:3. Тогда команда Гвардиолы дошла до 1/2, где по итогам двух матчей (5:6) вылетела от Реала. Мадридцы в финале торжествовали.

Тоттенхэм – Бавария – 2:7 Сезон 2019/20 был успешным для мюнхенцев на евроарене, ведь команда одержала свою 6 победу в истории самого престижного евротурнира. На пути к трофею "ротен", в частности, разгромили Тоттенхэм 7:2 в октябре на групповом этапе. Героем стал Гнабри, который оформил покер.

Лига чемпионов – спортивное событие, которое невозможно пропустить! Так что включай свои гаджеты на громкость и наблюдай за самыми ожесточенными футбольными баталиями вместе с HLIBNY DAR.

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Вильярреал – Ольборг – 6:3

На групповом этапе кампании 2008/09 испанцы встречались с датчанами. Гости начали довольно удачно, но в конце концов уступили 6:3. Тогда Ольборг продолжил выступления в Кубке УЕФА, откуда вылетел от Ман Сити в 1/8. Вильярреал добрался до четвертьфинала ЛЧ.

Лион – Вердер – 7:2

Французы в кампании 2004/05 выиграли группу с Манчестер Юнайтед, а немцы заняли второе место в квартете с Интером. Судьба свела обоих в 1/16 финала. Первая дуэль завершилась победой Лиона 3:0, а вторая – еще большим разгромом (7:2), вошедшим в историю.

ПСЖ – Русенборг – 7:2

И снова безудержные парижане. Если Бавария часто громит статусных соперников в ЛЧ, то ПСЖ входит в историю крушением андердогов. Так произошло и в октябре 2000 года. Русенборг держался в первом тайме (даже забил дважды за 2 минуты), но после перерыва не удержал давление.

Барселона – Бавария – 2:8

Ночной кошмар для фанатов "блаугранас" и настоящий праздник для поклонников "ротен" или хейтеров Барсы. Это было 14 августа 2020 года, когда по миру распространялась пандемия коронавируса. Одноматчевую четвертьфинальную дуэль принимал Да Луж. 2:8 на табло как приговор. Это самое большое поражение в карьере Лионеля Месси.

Монако – Депортиво – 8:3

Еврокампания 2003/04 была самой успешной в истории Монако: первое место в группе ЛЧ, в том числе благодаря погрому Депортиво 8:3, и выход в финал. Правда, в решающем поединке монегаски уступили Порту и до сих пор остаются без вожделенного трофея.

Боруссия Дортмунд – Легия – 8:4

Это противостояние вошло в анналы истории ЛЧ как наиболее результативное. Сигнал Идуна Парк, 22 ноября 2016 года. Команды настреляли на двоих 12 мячей, что, как мы видим, до сих пор никто повторить не может. Это была действительно выдающаяся ночь!

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