УЄФА у своєму твіттері показав фото м'яча, яким зіграють у фінальному поєдинку турніру.

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Оскільки матч будуть проводити в Стамбулі, то виробник м'яча, компанія Adidas, вирішила додати традиційні турецькі візерунки, аби віддати належне культурній спадщині міста. Нікуди не поділись зірки, які є звичними для м'ячів, які використовують в матчах Ліги чемпіонів.

Додамо, що фінал турніру відбудеться в Стамбулі 10 червня. Наразі ще не визначився жоден з чвертьфіналістів, але вже завтра проведуть перші матчі-відповіді 1/8 фіналу.

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