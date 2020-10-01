Форвард Шахтера Жуниор Мораес не намерен сдаваться без боя в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Очень тяжелая жеребьевка, три сложные оппоненты. Нас еженедельно ждут великие битвы. Мы должны подготовиться и постараться как можно лучше провести каждый матч.

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Выбора у нас нет. Шахтер имеет шансы выйти в плей-офф. Должны сыграть почти идеально. Для выхода из группы нужно избежать ошибок и сделать все.

Реал и Интер – фавориты группы. Интер сейчас очень сильный, а Реал всегда всегда борется только за первое место в группе. Не хочу загадывать, сколько голов забью в таком квартете. Для меня самое главное - быть эффективным и максимально помогать команде", – поделился Мораес для Футбол 24.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе ЛЧ стали Реал, Интер и Боруссия М.

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